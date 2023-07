ALDI Süd fördert DHBW Campus Bad Mergentheim weiter

Schon seit über 20 Jahren gibt es den Campus Bad Mergentheim, ALDI Süd war einer der ersten Partner. Jetzt baut der Discounter die Zusammenarbeit deutlich aus.

Der Lebensmitteleinzelhändler ALDI Süd verlängert seinen Fördervertrag für den DHBW Campus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und plant weitere Projekte mit einem BWL-Studiengang.

Künftige Regionalverkaufsleiter bei ALDI SÜD sollen in Bad Mergentheim studieren

Seit der Gründung des Campus Bad Mergentheim vor 20 Jahren unterstützt ALDI Süd als einer der ersten dualen Partner die Hochschule und das soll so bleiben. Der Discounter geht sogar noch einen Schritt weiter: Künftig sollen alle seine dual Studierenden aus den 24 Regionalgesellschaften am Schloss-Campus in Bad Mergentheim studieren. Nach ihrem Abschluss in BWL-International Business werden sie dann als Regionalverkaufsleiter eingesetzt.

Um das Campusleben zu fördern, wollen Aldi Süd und die Stiftung der Dualen Hochschule eine Veranstaltungs- und Begegnungsstätte in direkter Nähe zum Campus schaffen, die schon zu Beginn des nächsten Jahres eröffnet werden soll.