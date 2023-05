Bislang hatte die Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung dem Discounter Lidl Tierquälerei vorgeworfen. Jetzt geht es um Keime, die wohl auf Lidl-Fleisch gefunden wurden.

Die Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung behauptet, auf Hühnerfleisch des Discounters Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) antibiotikaresistente Keime gefunden zu haben. Im vergangenen Jahr hatte die Stiftung Lidl mehrfach wegen Tierquälerei angeprangert.

Verschiedene Krankheitserreger auf Lidl-Fleisch gefunden

Bei der Untersuchung von Hühnerfleisch der Lidl-Eigenmarke "Metzgerfrisch" seien auf 71 Prozent der Proben multiresistente Keime nachgewiesen worden. Zudem wurden auf vielen der Fleischstücke teils gefährliche Krankheitserreger wie Enterokokken oder Salmonellen gefunden, so die Albert Schweitzer Stiftung weiter.

Gerade für Menschen mit eingeschränktem Immunsystem oder Vorerkrankungen könnte davon eine Gefahr ausgehen, heißt es. Zwar könnten Keime durch richtiges Garen unschädlich gemacht werden, die erforderliche Küchenhygiene könne aber nicht jeder Verbraucher einhalten, so Expertinnen und Experten der Stiftung.

Das sagt Lidl dazu

Der Lebenmittel-Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen weist die Vorwürfe zurück, dass Geflügelfleisch der hauseigenen Marke „Metzgerfrisch“ gesundheitsschädlich sein soll. Bei gängiger Zubereitung von Geflügel gehe für den Verbraucher keinerlei Gesundheitsgefahr aus, heißt es in einer Mitteilung. Strenge Kontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen würden die Produkte sicher machen, so Lidl. Geflügelfleisch sei grundsätzlich vergleichsweise anfällig für Keimbelastung, weshalb es niemals roh verzehrt werden sollte. Die festgestellte Keime seien nicht auf die Haltungsform zurückzuführen. Sie seien vielmehr eine Herausforderung der gesamten Branche im Zusammenhang mit Geflügelfleisch. Es werde gemeinsam an Verbesserungen gearbeitet.

Keime werden häufiger gefunden

In verschiedenen Studien wurden solche Keime bereits auf anderen Lebensmitteln anderer Hersteller nachgewiesen. So hat das Julius Kühn-Institut resistente Keime in verschiedenen Salaten nachgewiesen. Die Fachhochschule Münster hat sie in Asia-Gemüse gefunden.

Welche Gefahr dadurch für den Konsumenten ausgeht, sei allerdings noch nicht genau klar, berichtet zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hier sei weiterer Forschungsbedarf gefragt.

Stiftung will höhere Tierhaltungs-Standards

Die Albert Schweitzer Stiftung fordert Lidl auf, die Standards der Europäischen Masthuhn-Initiative umzusetzen, um die Lebensbedingungen der Hühner zu verbessern. So könne Lidl auch das Gesundheitsrisiko durch Keime aus dem Stall verringern.

Albert-Schweitzer-Stiftung häufiger mit Lidl im Fokus

Die Albert-Schweitzer-Stiftung prangert häufiger Lidl an, dabei ging es in der Vergangenheit zum Beispiel um Vorwürfe der Tierquälerei. Lidl hat die Vorwürfe dementiert. Die Stiftung setzt sich für vegane Ernährung ein.