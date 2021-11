Alarmstufe droht: So reagieren die Weihnachtsmärkte in Heilbronn-Franken

Baden-Württemberg droht die Corona-Alarmstufe. Für Weihnachtsmärkte bedeutet das 2G - beispielsweise bei Glühweinständen. Die einzelnen Veranstalter haben unterschiedliche Konzepte.

Im vergangenen Jahr wurden aufgrund der Corona-Pandemie die Weihnachtsmärkte abgesagt. Trotz drohender Alarmstufe soll das dieses Jahr nicht wieder passieren. Darin sind sich vor allem die größten Veranstalter von Weihnachtsmärkten der Region Heilbronn-Franken einig.

Kein Glühwein oder Bratwurst in Wertheim

Auf dem "Winterzauber" in der Wertheimer Innenstadt (Main-Tauber-Kreis) wird es keinerlei Glühwein- oder Essensstände zum sofortigen Verzehr geben. Eine Kontrolle der 2G-Nachweise an den einzelnen Buden sei nicht durchführbar, so City-Manager Christian Schlager. Auch eine Einzäunung sei in Wertheim nicht machbar. Zudem zerstöre das die Stimmung, die den "Winterzauber" ausmache, welcher an den vier Adventswochenenden stattfindet. Es wird also in diesem Jahr ein reiner Kunsthandwerkermarkt sein, auch der französische Markt mit reinem Verkauf soll stattfinden.

Checkpoints in Schwäbisch Hall und Bad Wimpfen

Der Kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall ist bereits abgesagt, das Hygienekonzept sei um die Hospitalkirche nicht einzuhalten, so ein Sprecher der Stadt. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz wird allerdings stattfinden. Hier wird es Checkpoints geben, an denen man den Impf- oder Genesenennachweis vorlegen muss. Mit einem Bändchen ausgestattet, sind die Besucher berechtigt, an den jeweiligen Glühwein- oder Essensbuden bedient zu werden. So ist auch das Konzept auf dem Altdeutschen Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Hier gibt es Stempel statt Bändchen.

Eigene Glühwein-Zonen in Heilbronn

In Heilbronn wird es am Markt- und Kiliansplatz jeweils eine eigene Schlemmer-Zone geben. Abgegrenzt durch Zäune und mit strengen Einlasskontrollen, die im Falle der Alarmstufe einen 2G-Nachweis erfordern, sind hier die Essens- und Glühweinstände. Der übrige Warenverkauf wird frei zugänglich sein. Außerdem wird es einen Vergnügungspark am Platz am Bollwerksturm geben. Da es auch hier ein gastronomisches Angebot geben wird, wird auch hier am Einlass der entsprechende Nachweis kontrolliert.