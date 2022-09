Habeck: Neckarwestheim II wird wohl bis 1. Quartal 2023 weiterbetrieben

Der Bundeswirtschaftsminister geht davon aus, dass das Atomkraftwerk Neckarwestheim II weiter betrieben wird. Grund dafür ist die schlechte Entwicklung des französischen Strommarktes.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält einen Betrieb der zwei süddeutschen Atomreaktoren über den Winter nach derzeitiger Lage für nötig. "Stand heute halte ich das für notwendig", sagte er am Dienstagabend in Berlin. Er verwies auf die Lage in Frankreich, wo viele Atomkraftwerke wegen Wartungsarbeiten nicht laufen können. Dort habe sich die Situation mit Blick auf den Winter weiter verschlechtert. "Heute muss ich sagen, dass die Daten aus Frankreich dafür sprechen, dass wir die Reserve dann auch abrufen."

Mehr als die Hälfte der dortigen Atomkraftwerke sei nicht am Netz - es fehlten daher Strommengen, die Deutschland zum Teil mit Strom aus Gaskraftwerken ausgleiche. Entwickle sich die Lage in Frankreich schlecht, verschärften sich die Stressfaktoren für das deutsche Stromsystem.

Habeck verwies auf einen französischen Stresstest des dortigen Übertragungsnetzbetreibers. Dies seien auch die Annahmen der französischen Regierung. "Als für die Energiesicherheit verantwortlicher Minister muss ich daher sagen: Wenn diese Entwicklung nicht noch in ihr Gegenteil verkehrt wird, werden wir Isar 2 und Neckarwestheim im ersten Quartal 2023 am Netz lassen." Stand heute halte er das für "notwendig". Die Gespräche mit den Betreibern seien abgeschlossen, es sei ein Eckpunktepapier vereinbart worden.

Anti-Atomkraftbündnis kritisiert Habeck

Das Anti-Atomkraftbündnis .ausgestrahlt glaubt nicht, dass der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken das Problem bei der Netzsicherheit lösen könnte. Es stelle sich deshalb die Frage, "ob Habeck den Stresstest falsch verstanden hat oder ihn absichtlich missinterpretiert, um einen Weiterbetrieb der AKW durchzusetzen", so das Bündnis.

Strommengen umgebucht

Zudem wurde am Dienstag bekannt, dass die Energieversorger EnBW und RWE die gesetzlich verbrieften Strommengen gewissermaßen umgebucht haben. Dadurch können die Atomkraftwerke Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn) und Emsland bis Ende des Jahres in vollem Umfang Strom produzieren. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag.

Aus der ungenutzten Strommenge des abgeschalteten EnBW-Kernkraftwerks Philippsburg 2 habe der Karlsruher Versorger rund 1,5 Terawattstunden auf Block II seiner Anlage in Neckarwestheim übertragen, heißt es. Laut Atomgesetz darf jeder Meiler nur eine ihm individuell zugeordnete Elektrizitätsmenge erzeugen. Es ist aber möglich, diese Kontingente zu übertragen. So soll sichergestellt werden, dass die technisch mögliche Menge Strom auch wirklich produziert wird, sagte der Geschäftsführer der EnBW-Kernkraftsparte, Jörg Michels am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am vorgegebenen Abschaltdatum Ende Dezember 2022 ändere sich nichts.

Die Übertragungen stünden nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, teilte die EnBW mit. Dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zufolge seien in den vergangenen Jahren immer wieder Strommengen übertragen worden, auch vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der damit ausgelösten Energiekrise.