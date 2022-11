Der Bundesrat hat am Freitag der Verlängerung der Laufzeit für die Atomkraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland zugestimmt. Grund ist die Energiekrise.

Die Länderkammer besiegelte den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis Mitte April. Die grundsätzliche Entscheidung dafür hatte der Bundestag vor zwei Wochen getroffen. Damals hatte das Parlament mit den Stimmen der Regierungsfraktionen beschlossen, die restlichen drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis 15. April in Betrieb zu halten, darunter auch Neckarwestheim 2 (Kreis Heilbronn). Damit solle die Stromversorgung über den Winter gesichert werden. Ursprünglich war vorgesehen, Neckarwestheim 2 zum Ende des Jahres endgültig abzuschalten.

Bereits vorhandene Brennstäbe für den Streckbetrieb

Am Atomausstieg soll sich auch jetzt nichts ändern. Für den Weiterbetrieb bis April sollen die bereits vorhandenen Brennstäbe genutzt werden. Sicherheitstechnisch sei ein Streckbetrieb der Anlage unbedenklich, hieß es Ende Oktober von der Betreiberin Energie Baden-Württemberg (EnBW) - Risse in den Rohren seien geschlossen worden. Wörtlich heißt es in dem Schreiben an den SWR: "Alle Dampferzeuger-Heizrohre sind dicht. Darüber bestand und besteht bereits im laufenden Betrieb Klarheit." Zudem würden Fachgutachten, die im Auftrag des Umweltministeriums erstellt wurden, die Sicherheit der Dampferzeuger bestätigen.