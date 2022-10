Proteste wegen drohendem Aus für Sprach-Kitas in BW

Seit 2016 finanziert der Bund zusätzliches Personal für Sprachförderung an Kitas - auch in Baden-Württemberg. Nun möchte er sich aus der Finanzierung zurückziehen.

Seit sechs Jahren fördert der Bund Kitas, die sich besonders darum kümmern, Kinder sprachlich zu fördern. Doch das Programm läuft zum Jahresende aus.

Die Gewerkschaften ver.di und GEW Baden-Württemberg sowie die Landeselternvertretung protestieren am Mittwoch in Stuttgart gegen das drohende Aus. Um 15 Uhr ist auf dem Karlsplatz eine gemeinsame Aktion geplant.

"Die Arbeit dieser Kitas wird zwar von allen Beteiligten gelobt (...), aber niemand will sie weiter finanzieren."

Die Fachkräfte und Fachberatungen hingen in der Luft, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Bund und Länder verhandelten bislang ohne Ergebnis über die Finanzierung des "erfolgreichen Programms".

"Bund und Länder einigt euch! Spannt gemeinsam einen Rettungsschirm für die Sprach-Kitas. Jetzt."

Erzieherinnen und Erzieher schlagen etwa in Heilbronn Alarm. Im Kinderhaus Südstadthöfe werden rund 70 Kinder betreut - im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren. Die meisten von ihnen haben eine Migrationsgeschichte, viele sprechen daheim nicht deutsch.

Spielerisch Wortschatz und Sprachgewandtheit erweitern

Doch beim gemeinsamen Singen, Lesen und Spielen in der Kita erweitern die Kinder ihren Wortschatz und die Sprachgewandtheit. Denn darum geht es bei den sogenannten Sprach-Kitas, die seit sechs Jahren mit dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist" gefördert werden. Das Programm finanziert vor allem an Einrichtungen mit hohem Sprachförderbedarf zusätzliches Personal, so wie Defne Malinboga im Kinderhaus Südstadthöfe:

"Es ist wichtig, dass das Projekt fortgeführt wird, weil ich eben hier als Fachkraft erste Ansprechpartnerin in allen Fragen zur Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit bin. Das kann eine pädagogische Fachkraft neben dem pädagogischen Alltag nicht bewältigen."

Heilbronner Sprachfachkraft fürchtet um Job

Seit über drei Jahren hat Defne Manilboga eine 50-Prozent-Stelle im Heilbronner Kinderhaus. Doch jetzt fürchtet sie um ihren Job, denn das Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas läuft zum Jahresende aus, weil die Ampelkoalition in Berlin das Projekt nicht fortsetzen möchte.

Derzeit profitiert jede achte Kita vom Bundesprogramm Sprach-Kitas. Nach Auslaufen des Programms soll die Sprachförderung Teil des geplanten Kita-Qualitätsgesetzes werden, kündigte Bundesfamilienministerin Lisa Paus an. Die Grünen-Politikerin will in den kommenden zwei Jahren insgesamt für das Gesetzesvorhaben vier Milliarden Euro in die Hand nehmen.

Jedoch sind Mittel allein für die Sprachförderung nicht vorgesehen. Im Kita-Qualitätsgesetz ist die Sprachförderung nur noch eines von mehreren Handlungsfeldern.