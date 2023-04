Sternfahrt im Hohenlohekreis nach Hohebuch

per Mail teilen

Premiere: Verschiedene Gruppen aus Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall machen am Sonntag im Rahmen des Aktionstages eine Sternfahrt zur Heimvolkshochschule Hohebuch.

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages "Mobilitätswende" am Sonntag gibt es auch eine Aktion im Hohenlohekreis. Hier haben sich erstmals verschiedene Gruppen aus Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall und der Umgebung zusammengetan, um gemeinsam auf die Potenziale und Herausforderungen der Mobilität in Hohenlohe aufmerksam zu machen.

Sternfahrt zur Heimvolkshochschule Hohebuch

Es werde eine Sternfahrt zur Heimvolkshochschule Hohebuch geben, so Hannelore Gloger von der neugegründeten BUND-Kreisgruppe Hohenlohe. Jeweils ein Fahrrad-Tross werde sowohl von Künzelsau als auch von Öhringen und Schwäbisch Hall aufbrechen, um sich in der Heimvolkshochschule Hohebuch zu treffen, so Gloger weiter.

Kundgebung und Mitmachtag

An der Heimvolkshochschule Hohebuch wird es dann ab 15 Uhr eine Kundgebung, einen Mitmach-Tag und Info-Stände geben, an denen man sich über die regionalen Umweltverbände informieren kann.