Aktionstag gegen den Schmerz: SLK-Klinikum beteiligt sich

Zum "Aktionstag gegen den Schmerz" geben verschiedene Einrichtungen in Deutschland Einblicke in Therapien zur Schmerzbehandlung. Auch das SLK-Klinikum beteiligt sich.

Immer am ersten Dienstag im Juni findet der "Aktionstag gegen den Schmerz" der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. statt. Das Ziel: Schmerzpatienten und ihre Angehörigen sollen sich gezielt über Behandlungsmöglichkeiten informieren und beraten lassen können. Dazu geben verschiedene schmerztherapeutische Einrichtungen in ganz Deutschland einen Überblick über Therapien.

SLK-Klinikum am Plattenwald beteiligt sich

In der Region Heilbronn-Franken ist das SLK-Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) mit einem Info-Stand beteiligt. Von 13 bis 16 Uhr wird ein Expertenteam am Dienstag im Foyer des Klinikums über die Entstehung, die verschiedenen Arten von Schmerz und möglichen Therapien informieren.

Betroffene können sich auch per Hotline melden

Die Deutsche Schmerzgesellschaft stellt für den Dienstag auch eine Hotline bereit: Unter der kostenfreien Rufnummer 0800/1818120 stehen zwischen 9 und 18 Uhr mehrere Dutzend renommierte Schmerzexperten aus ganz Deutschland für Fragen zur Verfügung.