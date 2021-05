Das Polizeipräsidium Heilbronn beteiligt sich am Mittwoch am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben". Dabei geht es um die Sicherheit von Radfahrern. Geplant sind verschiedene Aktionen wie Info-Kontrollen, so Polizeisprecher Daniel Fessler. Man versuche dort, die Personen, die mit dem Rad unterwegs sind, zu sensibilisieren für Fehler von anderen Verkehrsteilnehmern, aber auch auf eigene Fehler hinzuweisen, um sie besser zu schützen, so Fessler weiter.