Diversity-Tag: Aktionen an der Hochschule und bei der Stadt

Zum Diversity-Tag informiert die Hochschule Heilbronn am Dienstag über das Studieren als Gehörloser. Die Stadt Heilbronn startet einen Podcast. Frauen mit Kopftuch werden für die Podcastreihe gesucht, Unternehmen sollen sensibilisiert werden, teilt die Stadt Heilbronn mit. Frauen mit Kopftuch sind laut Studien auf dem Arbeitsmarkt besonders oft diskriminiert, heißt es von der Stadt. Mit regelmäßigen Strategietreffen werde seit 2020 zudem versucht, die Diskriminierung am Arbeitsplatz zu reduzieren. In der Hochschule Heilbronn berichten am Dienstag Studierende von ihren Erfahrungen, wie das Studium ohne Gehör gelingt. Besonders bei Vorlesungen kann das herausfordernd sein. Das Online-Event der Hochschule startet um 10 Uhr.