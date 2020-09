Die Heilbronner Polizei und die Kreisverkehrswacht haben am Donnerstag mit der Aktion "Sicherer Schulweg" begonnen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr statt einer großen Veranstaltung zwei kleinere. Trotz Corona-Pandemie sollen die Kinder fit für den Straßenverkehr gemacht werden, unter anderem mit dem Mitmachtheater "Das Kleine Zebra". Am Donnerstag im Kindergarten John-F-Kennedy Heilbronn, am Freitag um 9:30 Uhr im Kindergarten Danziger Straße in Neckarsulm. Polizei und Verkehrswacht bitten zudem andere Verkehrsteilnehmer, erneut besonders achtsam zu sein. Im vergangenen Jahr wurden im Stadt- und Landkreis Heilbronn bei Verkehrsunfällen 176 Kinder leicht verletzt, 44 schwer, eines verlor sein Leben. Die Zahlen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.