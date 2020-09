Im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" will die Polizei heute in Heilbronn-Franken weitere Schwerpunktkontrollen vor Schulen durchführen. Kontrolliert werden neben der Geschwindigkeit auch die Gurtpflicht sowie Verstöße gegen das Halteverbot im Bereich der Schulen. Am Montag hat die Schule in Baden-Württemberg wieder begonnen. Seitdem kontrolliert die Polizei verstärkt entlang von Schulwegen.