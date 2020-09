per Mail teilen

Die Polizei kontrolliert in Heilbronn-Franken nach den Sommerferien wieder entlang von Schulwegen, um auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Bei der Aktion "Sicherer Schulweg" geht es vor allem um Vorbeugung.

Unter anderem wird kontrolliert, ob Fahrzeuginsassen angegurtet und Kinder richtig gesichert sind. Auch Verstöße gegen Halteverbote im Bereich von Schulen sollen verstärkt geahndet werden. Bei Schwerpunktkontrollen werden auch Fahrräder unter die Lupe genommen.

"Hauptprobleme sind, dass die Kinder morgens nicht angeschnallt sind und dass sich vor der Schule oft die Pkw stauen, weil jeder bis vorne hinfahren will." Günter Georgi, Polizeipräsidium Heilbronn

Kontroll-Aktion vor Heilbronner Schule

Am Dienstag war die Polizei im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle vor dem Elly-Heuss-Knapp-Schulkompex in Heilbronn zu Beginn der ersten Stunde. Es ging vor allem um Vorbeugung, nicht um Bestrafung. In erster Linie wurde das Gespräch mit Eltern und Schülern gesucht, um auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen.

"Um das Schulgebäude ist es manchmal sehr anstrengend, weil die Eltern manchmal denken, dass sie direkt im Klassenzimmer parken können." Ertan Hasanov, Lehrer an der Elly-Heus-Knapp-Gemeinschaftsschule

Bei der Schwerpunktkontrolle wurden nach Polizeiangaben keine Bußgelder verhängt, es gab lediglich mündliche Verwarnungen. Es habe keine gravierenden Verstöße gegeben. Unter anderem wurde mit Schülern gesprochen, die auf dem Fahrrad keinen Helm aufhatten oder über die Straße gerannt waren - obwohl nicht weit entfernt ein Zebrastreifen war.

"Man muss immer daran denken, dass die neuen Schüler noch nicht so viel Erfahrung haben im Straßenverkehr. Da sollte man schon ein Vorbild sein und für die Sicherheit sorgen." Daniel Fessler, Polizeipräsidium Heilbronn

Bei Verkehrsunfällen wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im vergangenen Jahr 176 Kinder leicht und 44 schwer verletzt. Ein Kind kam ums Leben.