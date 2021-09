Aktion "Pendlerbrezel" startet auch in der Region

In Bäckereien in mehreren Städten und Gemeinden der Region Heilbronn-Franken bekommen Fahrrad-Pendler seit Montag eine Gratis-Brezel. Die Bäckereien beteiligen sich an der Aktion "Pendlerbrezel" des Landes-Verkehrsministeriums, die bis Ende der Woche läuft. Als Nachweis reicht das Vorzeigen eines Fahrradhelms bis 10 Uhr am Morgen. Belohnen will das Landesverkehrsministerium mit der Aktion Menschen, die sich im Alltag auf das Fahrrad schwingen. Die teilnehmenden Bäckereien findet man auf der Webseite von Radkultur BW auf einer interaktiven Karte.