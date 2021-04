per Mail teilen

Zum Welttag des Buches hat die Stadtbibliothek Heilbronn eine Online-Aktion gestartet. In insgesamt fünf Videos für die Klassenstufen 1 bis 10 stellt sie aktuelle Kinder- und Jugendbücher vor. Aus jedem Buch werden Textpassagen vorgelesen bis zu der Stelle, die am spannendsten ist, teilte die Bibliothek mit. So soll zum Weiterlesen des echten Buches animiert werden.