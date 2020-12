Der Hohenlohekreis beteiligt sich in Öhringen am landesweiten Aktionstag "Demokratie braucht Einmischung". Von 11 bis 13 Uhr treffen sie sich vor dem Jugendpavillon. Es gelten die Corona-Vorgaben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kreisjugendreferentin Yasemin Serttürk sagte dem SWR: "Es ist geplant, dass wir anhand von fünf verschiedenen Stationen verschiedene Themen der Demokratiebildung anschneiden und eben in einem spielerischen offenen Rahmen anbieten. Es wird einmal eine Einzelfotostation geben, wo man sich mit einem politischen Statement fotografieren lassen kann, um an der Online-Kampagne vom Demokratiezentrum teilzunehmen. Und als besonderen gemeinsamen Abschluss werden wir kurz vor 12 einen gemeinsamen Riesenbuchstaben formen und der wird sich in den landesweiten Slogan 'Demokratie - ich bin dabei' weinreihen und uns in der Kampagne sichtbar machen."