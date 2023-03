per Mail teilen

Im Keller eines Wohnhauses in Rosengarten ist am Dienstagabend ein vermutlich defekter Akku eines E-Bikes explodiert. Der Eigentümer versuchte zu löschen und wurde dabei verletzt.

Der explodierte Akku eines E-Bikes hat am Dienstagabend einen Kellerbrand in einem Wohnhaus in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) ausgelöst. Der Eigentümer wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen dauern an

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandermittlungen dauern an.