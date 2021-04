Ein am Wochenende in Leingarten (Kreis Heilbronn) explodierter Akku war ein größeres Gerät. Das hat ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigt. Bei der Explosion am Wochenende wurden vier Menschen verletzt, ein Haus ist unbewohnbar. Der Unfall hat über Leingarten hinaus für Aufsehen gesorgt. Der Akku sei von einem Gartengerät gewesen, hieß es in einer ersten Meldung. Bisher wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Einzelheiten nennen. Jetzt bestätigte der Sprecher: Ein Akku, wie er in Leingarten explodiert ist, kann auch Elektrofahrzeuge antreiben. Konkreter wurde er allerdings nicht. Nur so viel: Bei dem Gerät handelt es sich nicht um einen Rasenmäher.