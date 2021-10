Neue Erkenntnisse zu Brand in Niederstetten durch Akku

Nach neusten Informationen der Polizei scheint die Brandursache des Feuers in einem Wohnhaus in Niederstetten am Samstag doch nicht so klar, wie anfangs vermutet.

Zunächst war man davon ausgegangen, dass der Akku eines in der Garage geladenen E-Bikes die Ursache für den Brand gewesen sei. Nach neustem Stand könnten aber auch das Ladegerät, das daneben geparkte Elektroauto oder ein allgemeiner technischer Defekt in der Garage die Ursache gewesen sein, so die Polizei.

Ursache für Brände: Batterie oder Ladegerät?

Siegfried Kern, Experte für Lithium-Ionen-Akkus bestätigt diese Einschätzung. Gerade beim Laden in der Nacht könnten Ladegeräte durch eine höhere Spannung im Stromnetz selten auch einmal durchbrennen.

"Gerade wenn man bei Nacht lädt, was jeder macht, was auch ich mache, haben wir unter Umständen bei Nacht eine etwas höhere Spannung auf dem Netz. Und wenn dann das Ladegerät damit nicht ganz zurechtkommt, könnte natürlich auch das Ladegerät hier die Ursache sein, dass die Batterie überladen wird. Wenn in der Garage dann was abgefackelt ist, ist meistens nicht mehr nachvollziehbar, ob es die Batterie war oder das Ladegerät."

Bei dem Brand in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) ist am Wochenende ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Das Wohnhaus ist nach einem Brand am Samstagnachmittag laut Polizei für unbewohnbar erklärt worden. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch die Flammen und das Löschwasser entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 500.000 Euro, heißt es weiter. Der Brand hatte in der Garage begonnen und griff dann auf das Wohngebäude über.