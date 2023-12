Landratsamt nennt Details für das Aus der PlusPunkt Mensch gGmbH

Die PlusPunkt Mensch gGmbH (früher AIH) in Neuenstein (Hohenlohekreis) wird zum Jahresende aufgelöst. Ein Grund sind ausgesetzte Sanktionen bei der Einführung des Bürgergeldes.

Knapp 27 Jahre lang haben die PlusPunkt Mensch gGmbh und ihre Vorgänger AIH und HOH Mobil Langzeitarbeitslose im Hohenlohekreis unterstützt. Die Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt wurden dabei überwiegend vom Jobcenter und der Agentur für Arbeit finanziert. Außerdem gab es Geld vom Europäischen Sozialfonds (ESF). Das Unternehmen war in verschiedenen Tätigkeitsfeldern unterwegs. So kümmerte es sich um die Entsorgung von "weißer Ware" (Kühlschränke, Trockner, Mikrowellen) und die Abholung von Sperrmüll. Außerdem gab es ein inklusives Projekt mit gemeinwohlorientierten Arbeiten - zum Beispiel für Städte und Gemeinden. In Künzelsau (Hohenlohekreis) wurde ein Secondhand-Shop betrieben, es gab Angebote für Asylbewerber und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim Übergang in den Beruf.

Das sind die Gründe für das Aus

Viele Jahre konnte das Jobcenter der AIH Langzeitarbeitlose über Sanktionen zuweisen. Doch mit der Vorbereitung auf die Einführung des Bürgergeldes wurden die Sanktionen ab 1. Juli 2022 vorerst für ein Jahr ausgesetzt. So konnte das Unternehmen schon kurz danach von seinen zwölf Plätzen nur noch zwei besetzen.

Bei den Asylbewerbern sorgte eine Änderung dafür, dass mehr an Integrationskursen teilnehmen dürfen. Diese seien für die Personengruppe attraktiver, weil dort umfassender Deutsch unterrichtet werde und der Kurs letztlich auch in den Arbeitsmarkt führen soll, schreibt das Landratsamt. Damit sei der Kurs interessanter für sie als eine Beschäftigungsmaßnahme bei der PlusPunkt Mensch gGmbH. Sie über Sanktionen zum Unternehmen zu zwingen, sei aufgrund des Gebots zur Sicherung des Existenzminimums praktisch kaum umsetzbar, so die Behörde.

Auch Personalmangel belastet

Schwierigkeiten hatte die PlusPunkt Mensch gGmbH nicht nur dadurch, dass ihr keine Fälle mehr zugewiesen wurden, sondern auch durch einen zunehmenden Personalmangel. So habe es größere krankheitsbedingte Ausfälle zum Beispiel bei den Lkw-Fahrern gegeben, schreibt das Amt. Andere Stellen wurden mit Leuten, die bereits im Ruhestand sind, besetzt (Teamleitung Bereich Inklusion) oder es fand sich gar niemand mehr. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollten zudem bald in den Ruhestand gehen, heißt es. Zuletzt hatte die PlusPunkt Mensch gGmbH noch 24 Beschäftigte. Mit ihnen seien Gespräche über die Zukunft geführt worden. Ein Großteil werde beim Landkreis, insbesondere im Abfallwirtschaftsbetrieb arbeiten, teilte der Kreis auf SWR-Anfrage mit. Geschäftsführerin Ute Zeiler wird ab Januar einen Rechtsanwalt bei der Liquidation der gGmbH unterstützen.

Was passiert mit Räumen und Dienstleistungen?

Für die Räume des bereits am 30. November geschlossenen AIH-Shops in Künzelsau werde ein Nachmieter gesucht, heißt es. Im Landratsamt gehe man davon aus, dass es dort nicht wieder zu einem Secondhand-Shop kommen werde. Die Dienstleistungen im Bereich der Entsorgung wird die Abfallwirtschaft des Hohenlohekreises selbst übernehmen. Andere Dienstleistungen, wie beispielsweise die Grünpflege oder Haushaltsauflösungen, sollen andere Dienstleister erledigen, so das Landratsamt.

Offizielles Ende

Gesellschafter der PlusPunkt Mensch gGmbH sind der Hohenlohekreis und 16 Städte und Gemeinden. Sie hatten im Herbst angesichts der Schwierigkeiten die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. In einer Kreistagssitzung im Dezember wurde der Landrat ermächtigt, der Auflösung zum Jahresende und der Liquidierung zuzustimmen. Der Kreis hat für die Kosten der Abwicklung 638.000 Euro zur Verfügung gestellt.