Ahorn: 57-Jähriger von Traktor geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen einen Traktor geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Fahrer des Traktors lebensgefährlich.

Ein Mann ist bei einem Unfall in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) von seinem Traktor auf die Straße geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 57-Jährige war mit dem landwirtschaftlichen Gefährt auf einer Kreisstraße unterwegs, als ein 25-Jähriger von hinten mit seinem Auto in den Traktor krachte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Unfall passierte am Mittwoch offenbar im Bereich einer steigenden Rechtskurve. Laut Polizei hat der 25-Jährige den Traktor womöglich zu spät gesehen. Er soll noch versucht haben, nach links auszuweichen, was misslang. Das Auto krachte in die Hinterachse des Traktors, woraufhin diese durchbrach. Durch den Aufprall wurde der Traktor angehoben und machte eine halbe Drehung, danach kippte er auf einem Grünstreifen um. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer vom Traktor geschleudert. Er wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden von 6.000 Euro.