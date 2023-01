DRK Heilbronn hofft auf Trendumkehr bei Aggressivität

per Mail teilen

Beim DRK Heilbronn nimmt die Zahl der Pöbeleien und Aggressionen gegen Rettungskräfte zu, heißt es. Das sei zunehmend ein Thema und hindere bei der Rettung.

Wiederholt sind in den vergangenen Wochen und Monaten Rettungs- und Sicherheitskräfte aggressiv angegangen worden oder wurden sogar angegriffen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) aus Heilbronn lud deshalb am Dienstagabend Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Kommunen und andere Beteiligte zu einem Sicherheitsgipfel nach Stuttgart ein. Dabei wurde nach SWR-Informationn eine Ausweitung von Schnellverfahren erörtert, ebenso Fragen der Strafverfolgung. Das Justizministerium will prüfen, wie viele Fälle nach Angriffen auf Einsatzkräfte eingestellt worden sind.

DRK Heilbronn: Wunsch nach mehr Sicherheit

Mehr Sicherheit im Rettungsumfeld würde auch Markus Stahl, Rettungsdienstleiter DRK in Heilbronn begrüßen. Man reagiere mit Deeskalation.

"Die Streitsuchenden werden gezielt gefragt und zum Nachdenken und zur Ruhe aufgefordert. Das funktioniert aber nicht immer. Wenn es nicht funktioniert, muss dann auch die Polizei hinzugezogen werden."

Rettungskräfte werden geschult

Zwar werden auch Fälle zur Anzeige gebracht, aber im Rettungsalltag sei das auch nicht immer leicht, wenn gerade der Patient im Mittelpunkt steht. Oft komme die Aggression jedoch auch von den Patienten oder deren Familienangehörigen, so Stahl.

Rettungskräfte werden für schwierige Situationen geschult, bei aggressivem Verhalten ruhig zu bleiben, bei ernsten Situationen werde jedoch auch die Polizei hinzugezogen, so Stahl, die könne jedoch nicht immer bei jedem Einsatz dabei sein.

Rettungskräfte im Fokus: Grenzen werden ausgetestet

Die Grenzen der Aggressionen und Beleidigungen werden immer weiter ausgetestet, so das Gefühl von Markus Stahl. Es werde leichter gepöbelt als früher, aber nicht mehr angegriffen werde als früher. Er würde es begrüßen, wenn die Handhabe zur Bestrafung verbessert werde.