"Netzwerk gegen Rechts" demonstriert gegen AfD-Veranstaltung mit Höcke

Politiker der Alternative für Deutschland (AfD) treffen sich am Freitagnachmittag in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis). Das "Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber" demonstriert vor Ort.

Die AfD hat zu einem Bürgerdialog in Assamstadt eingeladen. Ein Redner vor Ort ist der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Auch Christina Baum, die regionale AfD-Bundestagsabgeordnete aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis), ist vor Ort. Sie wird dem Höcke-Lager zugerechnet.

Netzwerk gegen Rechts demonstriert

Gegen die Veranstaltung demonstriert das "Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber". Mit Trillerpfeifen, Trommeln und Transparenten machen die laut Polizei rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sich aufmerksam. Um die Sicherheit zu gewährleisten, gibt es ein größeres Polizeiaufgebot. Die Gegendemo ist am Friedhof in Assamstadt gestartet und wird in der Nähe der Asmundhalle bei einer Schule enden. Das Motto der Demo lautet "JA zu Toleranz und Menschlichkeit, NEIN zum Rechtsextremismus".

AfD unter Beobachtung

Die AfD will beim Bürgerdialog ihre politischen Konzepte für Deutschland vorstellen. Die Partei wird vom Verfassungsschutz als potentiell rechtsextremistisch beobachtet.