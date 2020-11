Im Bundestag gibt es Kritik an den den Störungen im Reichstagsgebäude durch Gäste der AfD am Mittwoch. Auch die CDU-Abgeordnete Nina Warken aus Tauberbischofsheim kritisiert, dass das Besuchsrecht missbraucht wurde. "Sie haben Besucher hier eingeschleust, die sich dann danebenbenommen haben, gelinde gesagt, die versucht haben, Abgeordnete zu bedrängen und so kann es nicht gehen!", so Warken.