Der AfD-Fraktionschef Anton Baron reagiert auf Kritik nach einem Bürgerdialog im Landtag. Dabei waren Mitglieder der "Jungen Alternative" geladen.

Der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Anton Baron aus dem Wahlkreis Hohenlohe reagiert auf die Kritik, nachdem Mitglieder der "Junge Alternative" ("JA") bei einem offenen Bürgerdialog im Landtag anwesend waren. Die "Junge Alternative" wird auf Bundesebene mittlerweile vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Baron nennt die Anwesenheit eines Teilnehmers einer Identitären Bewegung im Landtag ein "Missgeschick".

Baron will künftig mehr prüfen

Baron will künftig mehr prüfen, wer zu solchen Treffen kommt, sagte er gegenüber dem SWR. Es gebe bereits eine "Unvereinbarkeitsliste" mit Vereinen und Institutionen. Auf einem Foto, das im Rahmen des Bürgerdialogs entstanden ist, ist neben dem Fraktionschef und dem Vorsitzenden der "Junge Alternative" Hessen mindestens eine Person zu sehen, die das Landesamt für Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Identitären Bewegung "Wackre Schwaben" zuordnet. Das sei ein "Missgeschick" gewesen, so Baron. Man könne bei Veranstaltungen dieser Größenordnung nicht immer überblicken, wer sich unter den Gästen befindet. Die Person auf dem Foto sei ihm völlig unbekannt gewesen, so der Fraktionschef.

Richtigstellung: Anton Baron hätte "JA" bei Prüfung nicht von Bürgerdialog ausgeschlossen In einer früheren Version des Artikels haben wir fälschlicherweise geschrieben, dass Anton Baron nach einer Prüfung der Teilnehmer, Mitglieder der "Jungen Alternative" nicht eingeladen hätte. Bei dieser Aussage bezog sich Baron jedoch nicht auf die "Junge Alternative" im Allgemeinen, sondern nur auf eine Person, die an dem Bürgerdialog im Landtag teilgenommen hat und die laut Landesamt für Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Identitären Bewegung angehört.

Die "Junge Alternative" sei in BW keine erwiesen extremistische Bestrebung

Von der Teilnahme der "Junge Alternative" beim Bürgerdialog distanzierte Anton Baron sich nicht. Die Jugendorganisation sei in Baden-Württemberg, anders als bundesweit, keine erwiesen extremistische Bestrebung. Laut Verfassungsschutz Baden-Württemberg ist die "JA" als Verdachtsfall eingestuft, steht also unter Beobachtung der Behörde.

"2018 war Baden-Württemberg eins der ersten Bundesländer, die die 'Junge Alternative' unter Beobachtung gestellt haben."

"Junge Alternative" bedankt sich auf Facebook

Die AfD hatte am Wochenende einen Bürgerdialog mit Vortrag und Diskussionsrunde veranstaltet. Die "Junge Alternative" hatte sich danach auf ihrer Facebookseite mit einem Foto bei Fraktionschef Anton Baron aus dem Wahlkreis Hohenlohe für die Veranstaltung bedankt. Das hatte eine Welle von Kritik ausgelöst. SPD-Verfassungsschutzexperte Boris Weirauch beispielsweise sah hier eine rote Linie überschritten.