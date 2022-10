Ärzte-Streik: Region Heilbronn-Franken nur wenig betroffen

per Mail teilen

Vom Protest der Hausärzte ist die Region nur wenig betroffen. Die Ärzte streiken für bessere Rahmenbedingungen und stellen sich gegen die Abschaffung der Neupatientenregelung.

Der Hausärzteverband hat am Mittwoch in Baden-Württemberg erneut zu Streiks aufgerufen. In der Region Heilbronn-Franken folgen dem nur wenige Praxen. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und gegen den Wegfall der Neupatientenregelung.

Neun Praxen im Main-Tauber-Kreis geschlossen

Wie Dr. Carsten Köber aus dem Vorstand der Kreisärzteschaft Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) berichtet, seien in deren Gebiet am Mittwoch neun Praxen dem Aufruf des Hausärzteverbands gefolgt. Er und sein Team übernehmen als Vollversorger-Praxis die Notversorgung und damit die Patienten aus den geschlossenen Praxen.

Die Hausärzte und -ärztinnen im Land fordern bessere Arbeitsbedingungen, viele seien überlastet, heißt es vom Verband. Außerdem hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Abschaffung der Neupatientenregelung angekündigt. Die Ärzteschaft sieht ohne die Neupatientenregelung die ambulante Versorgung in Gefahr. Patientinnen und Patienten müssten sich künftig nicht nur auf längere Wartezeiten, sondern auch auf Aufnahmestopps einstellen, so die Sorge des Ärzteverbands MEDI.

Köber kritisiert allerdings, dass beispielsweise in Bayern an einem anderen Tag zum Protest aufgerufen wurde. Damit werde die Durchschlagskraft der Aktion auf Bundesebene abgeschwächt, so der Arzt.

Schwäbisch Hall und Heilbronn nicht betroffen

Im Kreis Schwäbisch Hall dagegen haben man sich übergreifend gegen eine Teilnahme am Protest entschieden. Wie Elisabeth Koerber-Kröll, die Vorsitzende der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall, mitteilte, vertraue man darauf, dass die Standesvertreter politisch aktiv würden.

"Wir glauben auch, dass es angesichts der weltpolitischen Lage nicht so wichtig ist, solche Partikularinteressen zu vertreten."

Außerdem gebe es in Baden-Württemberg mit der Haus- und Facharzt Vertragsversorgung eine "sehr gute Situation", in der alle Neupatienten auch entsprechend abgerechnet werden könnten, so Koerber-Kröll. Dennoch habe sie Verständnis für den Protest.

Im Raum Heilbronn gebe es ebenfalls keine Praxen, die sich am Protest beteiligten, teilte die Kreisärzteschaft mit.

Eine Antwort aus dem Hohenlohekreis, ob und wie viele Praxen dort am Mittwoch geschlossen bleiben, steht noch aus.