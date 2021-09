Aktion "Gelbes Band": Apfelsammelaktionen im Kreis gestartet

Im Hohenlohekreis hat am Donnerstag offiziell die Aktion "Gelbes Band" begonnen, offizieller Auftakt war in Kupferzell. An Äpfelbäumen, die mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, kann jeder Äpfel pflücken. Die Bäume dürfen dabei nicht beschädigt und die Grundstücke nicht verschmutzt werden. Dazu startet in Künzelsau-Belsenberg am Freitag eine Apfel-Sammelaktion auf Streuobstwiesen, organisiert von der Stadt. Jeder kann sammeln und mithelfen, dass möglichst wenig Äpfel auf den Wiesen liegen bleiben. Die Sammelstelle ist im zukünftigen Baugebiet "In den Hälden" in Belsenberg. Für die Äpfel werden dann von der Stadt Gutscheine ausgestellt - für Apfelschorle, die aus den Äpfeln gewonnen wird. Auch Obstbauern oder Privatpersonen, die Äpfel übrig haben, können diese abgeben. Die Aktion läuft Freitag und Samstag jeweils zwischen 9 und 13 Uhr. Im letzten Jahr wurden laut Stadt knapp 1.000 Flaschen Apfelschorle aus den Künzelsauer Äpfeln hergestellt.