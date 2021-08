In Schwäbisch Hall muss im Bereich der Friedensbrücke ab Donnerstagnachmittag bis zum Ende der Sommerferien der Verkehr umgeleitet werden, teilte die Stadt mit. Grund sind die andauernden Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 19 und ebenso an der Friedensbrücke. Diese ist dann nur noch stadteinwärts in Richtung Friedhofsdreieck befahrbar. Eine Umleitung in die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Das Kocherquartier und beispielsweise der dortige Supermarkt sollen aber weiterhin wie gewohnt zu erreichen sein, heißt es weiter.