per Mail teilen

Wie viele andere Städte in Heilbronn-Franken ist Öhringen am Wochenende in die Vorweihnachtzeit gestartet. Die Aktion "Adventsschlendern" ist der Ersatz für den Weihnachtsmarkt, der coronabeding abgesagt wurde.

Die festlich beleuchtete Innenstadt soll in Öhringen zum Bummeln einladen - mit Erfolg: Passanten und Einzelhändler sind mit dem ersten Wochenende der Aktion "Adventsschlendern" zufrieden, so Michael Walter von der Stadt Öhringen:

"Parkplätze waren sehr gut gefüllt. Auch die Rückmeldungen in den Ladengeschäften in Öhringen sind durchaus positiv. Es wird bemerkt, dass die Frequenz doch gestiegen ist. (...) Ich denke, das ist ein guter Kompromiss und mit gutem Gewissen kann man sich in die Stadt wagen und die Weihnachtsstimmung genießen." Michael Walter, Stadtmanager Öhringen

Trotz der Pandemie wollen viele Kommunen in der Adventszeit ein besinnliches Zeichen setzen. Ein Ziel ist auch, die Bürger in die weihnachtlich geschmückten Innenstädte zu locken und so den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. Weil fast überall die Weihnachtsmärkte ausfallen, haben sich die Kommunen in der Region viel einfallen lassen.

Digitaler Adventskalender Landratsamt Hohenlohekreis

Besondere Adventskalender

In Bad Wimpfen gibt es einen virtuellen Adventskalender mit Geschenkideen und Gewinnen örtlicher Einzelhändler, ebenso in Künzelsau. Dort gibt es zudem den traditionellen Adventskalender am Alten Rathaus und ein Weihnachtsgewinnspiel der örtlichen Werbegemeinschaft.

Weihnachtsbäume vor dem heilbronner Rathaus Stadt Heilbronn

Kostenloses Parken in Innenstädten

In Eppingen (Kreis Heilbronn) und Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zum Beispiel können Besucher an den Adventssamstagen kostenlos parken. Teilweise sind auch Stadtbusse kostenlos. Wer trotzdem nicht in die Städte zum einkaufen kommen möchte, kann bei vielen regionalen Händlern trotzdem einkaufen. Viele präsentieren ihre Waren im Internet und liefern die Geschenke auch nach Hause.