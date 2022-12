Riesiger Friedens-Cube vor dem Deutschordensmünster

per Mail teilen

Vor dem Heilbronner Deutschordensmünster will die Stadtkirche Heilbronn mit ihrer Adventsaktion für den Frieden werben - mit Kunstwerken verschiedener Menschen aus Heilbronn.

Unter dem Motto "Frieden wünschen, Frieden teilen" hat die Heilbronner Stadtkirche vor Weihnachten einen riesigen Würfel mit verschiedensten Kunstwerken vor dem Deutschordensmünster St. Peter und Paul platziert. Hintergrund ihrer Adventsaktion ist vor allem der Krieg in der Ukraine, so die Initiatoren. Sie haben Menschen eingeladen, sich dem Thema Frieden in Bildern und Collagen anzunehmen. Entstanden sind 38 Werke von Kindern, Schülern und Erwachsenen im Alter von drei bis 80 Jahren.

"Aus einer Idee sind 38 Bilder entstanden. Wir waren so was von überrascht, als die Bilder kamen, wie toll die gelungen sind."

Mitgemacht haben Kindergarten- und Erstkommunionkinder, Schulklassen des katholischen Bildungszentrums St. Kilian in Heilbronn, aber auch Gemeindemitglieder der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn, erklärt Baur-Ihle.

Collagen und detailreiche Bilder

Entstanden seien faszinierende Collagen und detailreiche Bilder, symbolträchtig und zum Nachdenken anregend, freuen sich die Initiatoren Martin Borgmeyer von der Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Hermine Baur-Ihle und auch Peter Klak. Er ist nicht nur Kirchengemeinderat, sondern auch freischaffender Künstler.

"Uns war klar, das muss was Großes werden, das nicht übersehen werden kann. Es soll die Menschen zum Nachdenken anregen, sie sollen miteinander ins Gespräch kommen, reden. Der Krieg ist so surreal. Wir leben hier so gut und tausend Kilometer weiter ist Krieg."

Eines der Bilder zum Thema Frieden auf dem Würfel vor dem Heilbronner Deutschordensmünster SWR Simon Bendel

Mit eigene Ideen verewigen

Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2023 dürfen sich auf den freien Flächen des Friedens-Cubes auch noch Passanten mit eigenen Beiträgen verewigen. Der Würfel enthält auf jeder Seite eine freie weiße Fläche.