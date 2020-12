Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) rufen Radfahrerinnen und Radfahrer aus Crailsheim und Umgebung dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit der Kommune zu bewerten. Seit dem letzten Test vor zwei Jahren hat sich in der Stadt einiges getan. Die Fragen sind nun, haben die Bürger Verbesserungen wahrgenommen und wie kommen sie an. Die Verwaltung bittet deshalb um rege Teilnahme an der Online-Umfrage. Insgesamt werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit der Kommune gestellt. Im Jahr 2018 hatte Crailsheim bei diesem Test mit 3,5 recht gut abgeschnitten und war auf Platz 8 von 50 Kommunen in Baden-Württemberg gelandet.