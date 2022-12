ADAC warnt vor Staus vor den Feiertagen

Zu Weihnachten wird es erfahrungsgemäß voll auf den Straßen, auch in Heilbronn-Franken. Laut ADAC sollte man besonders an zwei bestimmten Tagen vermeiden, ins Auto zu steigen.

Der ADAC warnt kurz vor den Feiertagen vor Staus, vor allem Donnerstag und Freitag werde auf den Straßen auch in Heilbronn-Franken viel los sein. Denn an den beiden Tagen vor Heiligabend seien sowohl noch Pendlerinnen und Pendler, aber auch schon Weihnachtsreisende unterwegs, so der ADAC. Wenn irgendwie möglich, sollte man es vermeiden, an diesen Tagen zu fahren.

Auch der Rückreiseverkehr wird zähfließend

An Heiligabend selbst und am ersten Weihnachtsfeiertag ist es erfahrungsmäßig ruhiger. Für den Montagnachmittag, der zweite Weihnachtsfeiertag, warnt der ADAC vor zähfließendem Rückreiseverkehr. Zu den besonders staugefährdeten Strecken zählt etwa die A6 Heilbronn Richtung Nürnberg, gerade am Kreuz Weinsberg.