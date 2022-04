per Mail teilen

Am Gründonnerstag rechnet der ADAC mit erheblichen Staus, unter anderem auf der A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg. Das Verkehrsaufkommen dürfte höher werden als während der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren, heißt es in einer Mitteilung. Es sei zwar wahrscheinlich, dass die hohen Benzinkosten Menschen von langen Urlaubsreisen abhalten, aber nicht von Ausflügen und Verwandtenbesuchen.