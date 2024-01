Heilbronn-Franken: Rückreisewelle wird erwartet

Der ADAC rechnet mit deutlich zunehmendem Verkehr auf den Autobahnen in Heilbronn-Franken. Der Höhepunkt wird zum Wochenende erwartet.

Der ADAC warnt vor der anschwellenden Rückreisewelle aus dem Weihnachtsurlaub. Die meisten und längsten Staus erwartet der Automobilclub zum Wochenende. In elf Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg, gehen am Wochenende die Weihnachtsferien zu Ende. Ebenso in den Niederlanden und in Österreich.

Hauptstaustrecke sei in der Region die A6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg. Hier müssten sich Autofahrer bereits ab Freitag auf lebhaften Verkehr einstellen, so der ADAC. Gleiches gelte für die A81. Die meisten Staus seien aber am Samstag und Sonntag jeweils in den Nachmittagsstunden zu erwarten.