ADAC rechnet mit Staus

Der ADAC rechnet an diesem Wochenende mit vollen Autobahnen - unter anderem auf der A6 und der A81. In Baden-Württemberg und in Bayern enden die Pfingstferien. Urlauber, die auch den Feiertag für ein verlängertes Wochenende genutzt hatten, fahren wieder nach Hause. Dazu kommen Baustellen. Vor allem am Sonntagnachmittag wird mit einer großen Rückreisewelle und entsprechenden Verzögerungen gerechnet. Gefährdet ist unter anderem die A6 zwischen Mannheim, Heilbronn und Nürnberg. Auch auf der A81 zwischen Heilbronn und Stuttgart drohen Staus, so der ADAC.