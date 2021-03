per Mail teilen

Der ADAC Prüfdienst steht von Mittwoch bis Freitag auf dem Festplatz Viehweide in Heilbronn-Böckingen. In dem zehn Meter lagen Lkw können Autofahrer ihre Fahrzeuge kostenlos checken lassen. Das Prüfteam ist an allen drei Tagen von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im Einsatz. Wegen der umfassenden Hygieneanforderungen wurde die Prüfzeit ausgeweitet. Es kann zu Verzögerungen kommen.