Autoknacker in Bad Rappenau zugange: Acht Autos aufgebrochen

In Bad Rappenau waren in der Nacht auf Mittwoch Autoknacker zugange. Laut Polizei brachen sie in insgesamt acht Autos ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

An gleich acht Autos machten sich ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) zu schaffen. Sie schlugen die Scheiben ein und entwendeten laut Polizei Bargeld und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen.

Zeugen gesucht: Wer hat etwas gesehen?

Betroffen waren geparkte Autos in der Jahnstraße, am Gromberg, in der Rohräckerstraße sowie in der Johann-Strauß-Straße. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens in Bad Rappenau entgegen.