Theatermacher Achim Plato wird beigesetzt

Der langjährige Intendant der Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Achim Plato, wird am Dienstag in seiner Heimatstadt Dresden beigesetzt. Er war Ende Oktober verstorben.

Der leidenschaftliche Theatermacher Achim Plato ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er leitete 35 Jahre lang die Freilichtspiele in Schwäbisch Hall. Er war der "väterliche Chef" für die Angestellten und die Schauspieler, die er so manches Mal zu den Proben aus der damals angrenzenden Kneipe holen musste, heißt es.

Besonnener Theatermacher

Plato war als ein ruhiger und besonnener Theatermacher, sagte Alexander Schmid, Leiter des künstlerischen Betriebsbüros der Freilichtspiele. Er arbeitete über 10 Jahre mit Plato zusammen.

"Er war natürlich sehr umtriebig und fordernd und hat uns an allen Ecken und Enden angezündet."

Schwäbisch Hall sollte Avignon des Nordens werden

So konnte man Achim Platos Stimme, wenn er sich aufregte, im weiten Umfeld der Großen Treppe hören. Er wollte aus Schwäbisch Hall eine Festspielstadt wie Avignon in Südfrankreich machen. Und so hat er den damaligen Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD) schon im ersten Jahr seiner Amtszeit von einem Globe Theater in Schwäbisch Hall überzeugt.

"Das Thema Avignon des Nordens hat ihn immer ein Stück weit geleitet in der Ausrichtung der Festspiele."

Das hölzerne Haller Globe Theater. Wilhelm Pabst, Freilichtspiele

Unter der Intendanz von Achim Plato sind die Freilichtspiele Schwäbisch Hall enorm gewachsen. Er erweiterte die Genres über klassische Stücke hinaus. Er schaffte, wenn auch unter großen Mühen, ein Bewusstsein in der Stadt dafür, dass man die große Treppe unter St. Michael auch für unterhaltsames nutzen darf und nicht nur für sakrale Weihestücke, wie Alexander Schmid es formuliert.

"Er hat die Treppe geöffnet für Komödien, für Musicals, [....] das war damals ein Wagnis."

Weitere Spielorte geschaffen

Dazu eröffnete Achim Plato neben der Großen Treppe weitere Spielorte. Ende der 1980er-Jahre das Kindertheater auf der kleinen Treppe, Anfang der 1990er-Jahre den Theaterkeller und schließlich das hölzerne Haller Globe Theater im Jahr 2000 zum 75-jährigen Jubiläum der Festspiele. Das war nicht ohne Stolpersteine, wie Ute Berger, die Kulturbeauftragte der Stadt Schwäbisch Hall, meint. Achim Plato hat für seine Sache gekämpft.

"Er hat immer für seine Sache gebrannt und hatte auch einen wahnsinnigen Humor."

Wilhelm Pabst, Freilichtspiele

Nach der Spielzeit 2003 verabschiedete sich Achim Plato aus Schwäbisch Hall in den Ruhestand. Er zog zurück in seine Heimatstadt Dresden. Dort wird er am Dienstag beigesetzt.