Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal plant neue Reinigungstechnik

Der Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal möchte mit einer neuen Reinigungstechnik für eine bessere Abwasserqualität sorgen. In einem Versuchsaufbau hat die Kläranlage in Neckarsulm die neue Reinigungsstufe bereits getestet. Dabei werden Arzneimittelrückstände und weitere Spurenstoffe aus dem Abwasser herausgefiltert. Spurenstoffe aus Reinigungsmitteln, Industriechemikalien oder Pflanzenschutzmitteln können sich in Flüssen, Bächen und Seen negativ auf Kleinlebewesen und Tiere auswirken. Mit der neuen Technik wolle man bis zu 80 Prozent solcher Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernen, das dann in Flüsse abgeleitet wird. Sollte die Verbandsversammlung dem Bau der neuen Reinigungsstufe zustimmen, könnte es im Herbst 2024 mit dem Bau losgehen.