In einem Modegeschäft in der Heilbronner Stadtgalerie ist am frühen Samstagabend ein Abwasserrohr in der Zwischendecke gebrochen. Die Brühe ergoss sich auch über die Kleidung.

Am Samstagabend um kurz nach 18 Uhr ist laut der Heilbronner Feuerwehr ein Abwasserrohr in der abgehängten Decke eines Modegeschäfts im Einkaufszentrum Stadtgalerie in Heilbronn gebrochen. Die Feuerwehr berichtet in einem Facebook-Post von einem "unappetitlichen Inhalt". „Alles Gute kommt von oben“ tritt nicht immer zu 😬. So wie gestern bei einem Einsatz in einem Heilbronner Modegeschäft....Posted by Feuerwehr Heilbronn on Sunday, February 23, 2025 Deckenplatten hielten dem Gewicht nicht stand Die Deckenplatten hätten dem Gewicht der Flüssigkeit nicht standgehalten, so die Feuerwehr weiter. Der "ziemlich unappetitliche Inhalt" habe sich im Verkaufsraum verteilt. Davon betroffen waren nach den Worten eines Sprechers auch Kleidungsstücke. Sie seien vermutlich nicht mehr zu verwenden, sagte er. Modegeschäft in der Heilbronner Stadtgalerie wird gereinigt Aktuell werde das Geschäft von einer Fachfirma gereinigt, so der Sprecher gegenüber dem SWR weiter. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben, auch der Grund für den Rohrbruch werde noch untersucht.