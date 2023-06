Heilbronn: Urteil wegen Bandenbetrugs verschiebt sich

Das Urteil gegen einen Angeklagten wegen mutmaßlichen Betrugs mit Telefonanrufen wird für Ende Juni erwartet. Erst müssen weitere Gerichtsakten anderer Verfahren gesichtet werden.

Voraussichtlich am Freitag, den 30. Juni, soll am Landgericht Heilbronn das Urteil gegen einen Mann wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs fallen. Ursprünglich war für Mittwoch der letzte Verhandlungstag angesetzt. Es müssten jetzt jedoch erst noch Unterlagen zu anderen Verhandlungen gesichtet werden, die mit dem Fall in Verbindung stünden, hieß es. Der Angeklagte soll einer Gruppierung angehören, die aus der Türkei mit manipulierten Telefonnummern ältere Personen in Deutschland angerufen haben. Die Taten fanden bereits Anfang 2021 in ganz Deutschland statt - auch in Heilbronn.

Anrufer drohten mit Kontenpfändung

Den Angerufenen wurde gesagt, es drohe eine Kontenpfändung. Die Angerufenen sollten ihr Geld in bar zu einer vermeintlich sicheren Adresse bringen. Tatsächlich hätten dort jedoch Komplizen des Angeklagten die Umschläge abgeholt und die so erbeuteten Summen an den Angeklagten weitergegeben. Die Aufgabe des Angeklagten sei es gewesen, die Abholer für das Geld zu organisieren. Er selber habe nicht mit den Opfern telefoniert.

Zwölf Taten werden dem Mann vorgeworfen, einige davon seien jedoch auch fehlgeschlagen, da bei den späteren Fällen die Polizei intervenieren konnte. Der Angeklagte sitzt seit Januar 2023 in Untersuchungshaft.