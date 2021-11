per Mail teilen

Am Sonntag wird im Theater Heilbronn der Abschluss einer bundesweiten Reihe gefeiert, "Kein Schlussstrich" heißt die. Sie befasst sich mit den Morden des Nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. In Heilbronn starb die Polizistin Michèle Kiesewetter durch die Hand von NSU-Mitgliedern auf der Theresienwiese. Der Abschluss der Reihe in Heilbronn trägt den Titel "Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell". Darüber hat SWR Moderator Mathias Grimm mit Chefdramaturgin Miriam Meuser gesprochen