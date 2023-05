Abschluss der SWR-Schulmedientage in Gundelsheim

Die SWR-Schulmedientage sind am Freitag an der Horneck Realschule in Gundelsheim zu Ende gegangen. Insgesamt haben rund 160 Schüler an den Workshops teilgenommen.

Eine Woche lang waren Redakteure und Techniker aus dem Studio Heilbronn an verschiedenen Schulen in Krautheim (Hohenlohekreis), Gundelsheim (Kreis Heilbronn), Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) im Rahmen der SWR-Schulmedientage unterwegs, um zu zeigen, wie Nachrichten entstehen, wie der Alltag eines Redakteurs aussieht oder wie der Techniker mit der Kamera arbeitet. Joachim Blaesse, Rektor der Horneck Realschule in Gundelsheim, findet: Die Medientage seien ein gelungenes zusätzliches Angebot für die Berufsorientierung. Schüler durften selbst an das Mikrophon Die Schüler zeigten großes Interesse an dem Workshop. Am SWR-Übertragungswagen hatten die Jugendlichen Gelegenheit, selbst Nachrichten einzusprechen. Ein anderer wichtiger Aspekt war es, zu zeigen, wie Fake-News zu entschlüsseln sind und was eine Nachricht glaubwürdig macht. SWR Simon Bendel Mit den Schülern im Dialog Am Mittwoch, dem internationalen Tag der Pressefreiheit, lag der Fokus darauf, wie vielfältige und unabhängige Berichterstattung aussieht. Wichtig war auch, mit den Schülern in den Dialog zu kommen, um zu erfahren, welche Medien sie nutzen, ob sie Angebote der ARD kennen und dass auch sie Themenvorschläge an die Redaktion schreiben können.