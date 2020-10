Wie in vielen Städten und Kommunen des Landes wird es auch in Heilbronn in diesem Jahr pandemiebedingt keinen Weihnachtsmarkt geben. "Bei der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens wäre ein Weihnachtsmarkt, wie wir ihn üblicherweise kennen, unverantwortlich", so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Die unsichere Entwicklung der Inzidenzzahlen und die Erwartung, dass diese eher noch steigen werden, hätten letztendlich zur Entscheidung gegen den Markt geführt. Dennoch wolle man weihnachtliche Akzente setzen, heißt es. Wie die Stadt mitteilt, möchte man mit Beleuchtung, dekorativen Elementen und kleinen Aktionen von Handel und Gastronomie eine vorweihnachtliche Atmosphäre schaffen.