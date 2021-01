Immer mehr Stadtbüchereien in der Region Heilbronn-Franken bieten einen Abholservice an. Nach Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben sich auch die Bibliotheken in Künzelsau (Hohenlohekreis), Schwäbisch Hall und Heilbronn dazu entschlossen. Die Titel werden demnach online, teilweise auch per E-Mail und telefonisch bestellt und können dann an der Tür geholt werden.