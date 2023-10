Abgeordnete setzen sich für Frühchenstation am Diak ein

Zum Erhalt die Maximalversorgung in Frühchenstationen wird eine Petition im Bundestag debattiert. Bundestagsabgeordnete der Regierungsfraktionen aus Heilbronn-Franken reagieren.

Die Maximalversorgung in der Frühchenstation des Schwäbisch Haller Diakoniekrankenhauses (Diak) soll erhalten bleiben. Dafür setzen sich drei Bundestagsabgeordnete der Regierungsfraktionen aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe ein.

Diakoniekrankenhaus droht Versorgungsverbot

Am Donnerstag wird die Mehrfachpetition zum Thema mit über 100.000 Unterschriften im Deutschen Bundestag behandelt, über 6.000 der Stimmen stammen aus der Region. Die Bundestagsabgeordneten Harald Ebner von den Grünen aus Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall), Kevin Leiser von der SPD aus Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) und Valentin Abel aus Schöntal (Hohenlohekreis) von der FDP wollen sich in der Debatte für den Erhalt des Maximalstatus am Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall einsetzen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Mindestanzahl für die Versorgung von Frühchen unter 1.250 Gramm Geburtsgewicht von 14 auf 25 angehoben. Dem Diak in Schwäbisch Hall droht ein Versorgungsverbot, weil die Anzahl nicht erreicht wird.

Diak setzt Hoffnung in die Politiker

Eine Lösung für den ländlichen Raum könne beispielsweise eine Ausnahmeregelung sein, meint der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, Andreas Holzinger im Diak. Wird die Mindestanzahl an Behandlungen wie geplant erhöht, würde das Diakoneo wichtige Spezialisten verlieren.

Was wir befürchten, ist ein Verlust von regionaler Kompetenz für Geburtshilfe. Wir haben Hoffnung, dass man das Problem erkennt.

Die Fallzahlenerhöhung des Bundesausschusses auf mindestens 25 würde die geburtshilfliche Kompetenz in der ländlichen Region Schwäbisch Hall und Hohenlohe schädigen.