ABG einziges anerkanntes Inklusionsunternehmen im Kreis Heilbronn

Menschen mit einer psychischen Erkrankung finden bei der ABG in Leingarten eine berufliche Perspektive. Die ABG ist als einziger Inklusionsbetrieb im Kreis Heilbronn zertifiziert.

Kaffeemaschinen oder Föhns, die auf einem Wertstoffhof abgegeben werden, finden sich schließlich bei der ABG gGmbH (Arbeitnehmerüberlassungs- und Beschäftigungsgesellschaft gemeinnützige GmbH) in Leingarten (Kreis Heilbronn) wieder. Ganz offiziell hat die ABG jetzt die Anerkennung zum Inklusionsunternehmen erhalten, berichtet Geschäftsführerin Pauline Tröbs. Dort bekommen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen eine neue Perspektive.

ABG als wissenschaftliches Projekt gegründet

Die ABG Recycling gGmbH ist damit bisher das einzige anerkannte Inklusionsunternehmen im Kreis. Sie wurde 1991 als wissenschaftlich begleitetes Projekt gegründet, um Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine berufliche Perspektive zu ermöglichen. Heute ist die ABG ein Inklusionsunternehmen mit aktuell 17 Mitarbeitenden. Davon sind 30 bis 50 Prozent Menschen mit einer Schwerbehinderung.

Das Besondere an der ABG sind auf jeden Fall die Mitarbeiter, mit denen wir arbeiten.

Elektrogeräte werden zerlegt und weiterverkauft

Bei der ABG werden die Elektrogeräte, die nicht mehr gebraucht werden, auseinandergebaut und sortiert. Die Einzelteile werden dann weiterverkauft. Durch den Verkauf der Wertstoffe wie zum Beispiel Kabel, Schrott, Kunststoffe und Kupfer, werden die Arbeitsplätze geschaffen und finanziert. Die Altgeräte werden ausschließlich von Hand sortiert und demontiert, erklärt Pauline Tröbs. Dadurch gewährleistet die ABG nach eigenen Angaben eine hohe Qualität der einzelnen aussortieren Wertstoffe.

ABG kann bald mehr Mitarbeitende einstellen

Durch die Anerkennung zum Inklusionsunternehmen durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) verändere sich für die ABG einiges in Sachen Förderung, so Tröbs. Das Unternehmen könne dadurch räumlich wachsen und habe künftig bessere Möglichkeiten, noch mehr Menschen mit einem Handicap einzustellen auf einer sozialversicherungspflichtigen Basis. Tröbs sieht das ganz klar als Vorteil, weil ihrer Meinung nach der Bedarf an solchen Arbeitsplätzen in der Gesellschaft immer weiter steigt.

Lithiumbatterien, die zum Beispiel aus E-Zigaretten demontiert wurden. SWR

Gesellschaftliche Integration

Die ABG ist allerdings keine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, unterstreicht Pauline Tröbs. Die Mitarbeiter sind alle sozialversicherungspflichtig angestellt und der Betrieb muss sich dem freien Wettbewerb stellen. Ziel sei es, die Mitarbeitenden gesellschaftlich zu integrieren, indem ihnen die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht wird, so Tröbs. Das bedeutet, dass die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe so gestaltet werden, dass individuell auf die Rahmenbedingungen eingegangen werden könne, die die Mitarbeitenden benötigen. Das heißt, es werde zum Beispiel auf die Tagesform jedes Einzelnen geschaut, denn manche Mitarbeiter würden auch langsamer arbeiten oder mehr Pausen benötigen.

Taner und Josip räumen einen angelieferten Container mit Elektroschrott aus. SWR

Wie kommt man zur ABG?

Grundsätzlich könne man sich einfach bewerben, erklärt Tröbs. In der Regel kämen die Mitarbeitenden über verschiedene Rehabilitationseinrichtungen wie Werkstätten für behinderte Menschen, Berufsbildungswerke oder einfach auch über das Jobcenter. Wenn jemand Interesse hat, wird ein Termin vereinbart, bei dem man sich gegenseitig kennenlernt. Wichtig ist Tröbs aber vor allem, dass sich die Person, die sich bewirbt, einen Eindruck von der Arbeit verschafft und sich dann fragt: Kann ich mir vorstellen, acht Stunden am Tag körperlich zu arbeiten? Schaffe ich den Arbeitsweg selbstständig? Komme ich mit dem Geräuschpegel und dem Staub klar? Komme ich mit den Menschen hier klar? Wenn das alles passt, wird ein zweiwöchiges Praktikum gemacht - wichtig für beide Seiten, um sich kennenzulernen.

Gemeinsam die Herausforderung meistern

Um gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Herausforderungen des Arbeitslebens zu meistern, gehe das Engagement bei Bedarf auch über den Arbeitsplatz hinaus, erzählt die Geschäftsführerin. Im einzelnen könne das dann zum Beispiel die Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit unterstützenden Diensten sein, man helfe bei Behördengängen oder habe auch sonst immer ein offenes Ohr.