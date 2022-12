Abfallwirtschaft sagt Langfingern den Kampf an

per Mail teilen

Aufgebrochene Container und gestohlene Wertstoffe standen in Bretzfeld-Schwabbach zuletzt auf der Tagesordnung. Das soll sich jetzt ändern.

Die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis hat jetzt Langfingern den Kampf angesagt: Der Schwerpunkthof in Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis) wird per Live-Video überwacht. Auf dem Recycling- und Schwerpunkthof gab es in den vergangenen Woche immer häufiger aufgebrochene Tore und Container sowie gestohlene Elektroaltgeräte.

"Wer zu dieser Straftat bereit ist, macht sich über die umweltgerechte Entsorgung der ebenfalls enthaltenen Gefahrstoffe sicherlich keine Gedanken."

Live-Video ermöglicht schnelle Alarmierung

Mit der Videoüberwachung soll bei Einbrüchen direkt die Polizei informiert werden. Und auch wenn die Diebe das Weite suchen, sind Personen und Fahrzeuge auf Video und können so leichter gefasst werden. Denn durch den Diebstahl der Elektroaltgeräte wird nicht nur eine fachgerechte Entsorgung verhindert, dem Recyclinghof entgehen durch die enthaltenen Wertstoffe - wie wertvolle Metalle bis hin zu Gold - auch erhebliche Einnahmen.

System bereits auf anderem Hof im Einsatz

Das System werde bereits länger auch auf dem Wertstoffhof Stäffelesrain genutzt. Die Video-Türme würden nachts grün leuchten, das sei schon von weitem zu erkennen. Die Zahl der Einbruchsversuche dort sei praktisch direkt auf null gesunken, heißt es.