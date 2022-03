Abellio muss saniert werden

Das Bahnunternehmen Abellio Deutschland, das auch in Heilbronn-Franken Strecken betreibt, will sich mit Hilfe eines sogenannten Schutzschirmverfahrens sanieren. Der Bahnbetrieb soll unvermindert weiter gehen, so Abellio. Begründet wird der Schritt mit massiven Kostensteigerungen bei Personal und Investitionen in das Schienennetz. Bisher wurden die Verluste durch den niederländischen Mutterkonzern ausgeglichen. Wie hoch diese aktuell sind, dazu gibt das Unternehmen auf Anfrage keine Auskunft. Löhne und Gehälter für die rund 3.100 Beschäftigten sind in der Zeit des Verfahrens abgesichert. Abellio betreibt in Baden-Württemberg acht Linien. Darunter ist seit 2019 das Stuttgarter Netz mit Verbindungen zwischen Stuttgart- Pforzheim - Heilbronn- Mannheim und Tübingen.