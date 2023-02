In Heilbronn sollen die Luftfiltersäulen in der Weinsberger Straße bald abgebaut werden. Die Maßnahmen der vergangenen Jahre konnten die Stickstoffdioxid-Werte deutlich senken.

Ab Mittwoch beginnt die Demontage der insgesamt 26 Luftfiltersäulen in Heilbronn. In einem ersten Schritt werden die Elektroanschlüsse entfernt. Am 7. März sollen die Luftfiltersäulen dann endgültig verschwinden. Sie seien nicht mehr notwendig, weil sich die Luftqualität mittlerweile deutlich gebessert habe, wie die Stadt bereits im vergangenen Jahr mitteilte. In Betrieb genommen wurden die Säulen im Juli 2020 als eine Maßnahme des Luftreinhalteplans für die Stadt Heilbronn, der vom Regierungspräsidium erlassen wurde.

Tempolimit und Ausbau des ÖPNV

Die Verbesserung der Luftqualität sei laut Stadt auf verschiedene Maßnahmen zurückzuführen. Darunter zählen die Reduzierung des Tempos von 50 auf 40 km/h sowie der Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs.

Wie sich die Luftqualität weiterentwickelt, soll weiterhin beobachtet werden. Die Kosten für die Luftfilter wurden zum Großteil vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg getragen, der Eigenanteil der Stadt Heilbronn lag bei rund 260.000 Euro.